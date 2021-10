Info/ Infox : le pouvoir d'achat des Français a-t-il progressé sous la présidence d'Emmanuel Macron ?

Le chiffre avancé par le chef du gouvernement existe bien mais il ne prend en compte que les revenus et l'évolution des prix. Or, d'après les experts de l'Insee, il faut également considérer la composition des ménages. Grâce à cet indicateur, le pouvoir d'achat par unité de consommation, les prévisions de l'Insee pour 2021 sont effectivement positives mais de façon moins spectaculaire, entre 1 et 1,4%. Pour ce qui est des cinq dernières années, là aussi, les chiffres montrent une hausse de 1% en moyenne depuis 2017. Chaque année, le pouvoir d'achat augmente légèrement avec un record à 2% en 2019, une stabilisation en 2020 malgré la crise sanitaire. Cela s'explique par les mesures mises en place telles que la suppression de la taxe d'habitation, la défiscalisation des heures supplémentaires ou la hausse des primes d'activité. Mais pourquoi ce constat est-il encore loin du ressenti des Français ? Ce décalage avec la réalité s'explique par le fait qu'il ne s'agit que de la moyenne nationale. Cette dernière cache des réalités très différentes. Il n'y a pas que du ressenti pour mesurer l'augmentation des prix, l'Insee prend un panier de produits qui correspond à ce que les Français consomment. Ça va de l'alimentation aux abonnements Internet en passant par le plein d'essence. Selon Xavier Jaravel, économiste, spécialiste des inégalités, "20% des Français subissent une inflation double de celle affichée par l'Insee". En d'autres termes, pour un Français sur cinq, la hausse des prix est deux fois plus importante.