Info / Infox : le réchauffement de la planète est-il un mythe ?

De la neige tomberait en Arabie Saoudite en ce moment. Du "jamais-vu" depuis cent ans selon ces internautes. Des images de dromadaires sous la neige en seraient la preuve. Cela suffirait à remettre en cause le réchauffement climatique. En regardant les températures en Arabie Saoudite, aujourd'hui, il fait 28°C à Riyad, le capital. Sur les zones montagneuses, ces quinze derniers jours, les thermomètres affichent 20°C en journée et la nuit, on descend jamais en dessous de 4°C avec un temps clair. La vidéo n'est donc pas récente. Sa première diffusion date de deux ans, en février 2021. La tempête, appelée "Joyce", frappait notamment Tabuk, une ville dans le Nord-ouest du pays. La neige en Arabie Saoudite est rare, mais pas exceptionnelle. Le pays a connu d'autres tempêtes, notamment en 2013 et récemment en 2022. Montrer des dromadaires sous la neige ça ne prouve rien. La température dans ce pays était autour de 25°C en 1901 et aujourd'hui on frôle les 27°C. Les températures ont augmenté de 2°C en moyenne. TF1 | Plateau Samira El Gadir