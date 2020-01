Info/Infox : le régime de retraites sera vraiment universel après la réforme ?

Sur le fond de la future réforme des retraites, la bataille continue autour de la question des perdants et des gagnants. Face aux nombreuses incertitudes, beaucoup de rumeurs circulent en ce moment sur des professions qui seraient exemptées du projet. Une survivance des régimes spéciaux, en quelque sorte. Est-ce que le nouveau régime sera vraiment universel ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.