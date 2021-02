Info/Infox : le sérum physiologique peut-il venir à bout du virus ?

Sur les réseaux sociaux, un internaute parle d'un spray nasal efficace contre le virus à 95%, composé de sérum physiologique. Un autre évoque un taux d'efficacité de 99% en trente secondes, confirmé par l'IHU de Marseille. Ce qui lui fait dire que les vaccins sont superflus. Une entreprise française a effectivement développé un spray nasal à base d'eau ionisée, purifiée. Ça n'a rien à voir avec le sérum physiologique qu'on connaît, composé d'eau salé et qui nettoie le nez, élimine les poussières, les tabacs, mais il ne tue pas le virus. Le spray dont on parle aujourd'hui permettrait d'éliminer 99% du virus dans les fosses nasales. Mais, c'est un produit préventif. Le fabricant précise que l'objectif est de l'utiliser au quotidien après une prise de risque, par exemple, le soir en rentrant du travail ou dans les transports en commun. Il insiste, si vous êtes infecté "ce spray ne guérit pas la Covid-19". C'est un geste d'hygiène. Pour ce qui est du lien avec Didier Raoult, le produit a tout simplement été testé chez lui à l'IHU de Marseille par le professeur Bernard La Scola. Ce dernier confirme que lorsqu'on pulvérise ce spray sur le virus, il disparaît. Mais attention, on parle de tests en laboratoire. Ils n'ont pas été validés sur des personnes. Ce spray n'est pas encore commercialisé en pharmacie. Selon le Dr Jean-Michel Klein, médecin, vice-président du Syndicat national des ORL, "ce produit pourrait être un geste barrière comme les gels hydroalcooliques. Mais en aucun cas un médicament. Il ne remplacera jamais le vaccin."