Info / Infox : le taux de chômage baisse-t-il dans le monde entier ?

Et si finalement, on s’était emballé trop vite sur la question de la baisse du chômage ? “C’est une baisse qui a eu lieu dans tous les pays du monde, et la France reste au-dessus de la moyenne européenne, donc il n’y a pas de quoi crier cocorico.”, exprime Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. Selon les statistiques mondiales de l’OCDE, Sophie Binet a raison. En Europe, le chômage baisse chez la plupart de nos voisins depuis trois ans. En Belgique, c’est moins 0,7 % ; en Italie, c’est mieux que chez nous, moins 1,9 % et c’est en Grèce qu’il baisse le plus, moins 13 %, parce que le chômage y était plus élevé qu’ailleurs. Le chômage baisse aussi aux États-Unis, au Canada et dans la plupart des pays développés. Pourquoi il baisse ? Tout d’abord, il y a la raison démographique. Dans les pays occidentaux, la population vieillit et donc il y a moins de personnes sur le marché du travail. Ensuite, la reprise après le Covid s’est faite au niveau mondial donc tout le monde est reparti en même temps et très rapidement. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage Samira El Gadir