Info/Infox : le train est-il moins cher en France que chez nos voisins européens ?

"En France, je le dis, en moyenne, on paye le train moins cher que chez nos voisins européens ", c'est la réponse du ministre aux Français qui trouvent le train trop cher. Il reprend une étude publiée le mois dernier par l'autorité de régulation des transports. L'étude ne dit pas vraiment que nous sommes le moins cher, mais que les prix des TGV sont parmi les plus bas d'Europe. Pour nous, 9,40 euros en moyenne par passager pour 100 kilomètres parcourus. C'est légèrement moins élevé en Espagne, mais plus en Allemagne ou en Italie, 11,70 euros. Même chose pour les TER et Intercités, avec un coût moyen de 7,70 euros par 100 kilomètres. Les Italiens font mieux que nous, mais on est toujours moins cher que les Allemands. Chez nous, les trains régionaux sont très subventionnés. Le passager ne paye qu'un quart du prix, l’État et les régions prennent en charge le reste. Il y a aussi le TGV Ouigo qui tire cette moyenne vers le bas, un billet sur deux coûte moins de 25 euros. L'étude reprise par le ministre parle des tarifs de 2021. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Plateau Samira El Gadir