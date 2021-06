Info / Infox : le vaccin est-il vraiment inefficace contre le variant Delta ?

Tout part d'une information très officielle de Gabi Barbash, l'ancien directeur général du ministère de la Santé israélien, qui a déclaré que 40% des nouveaux cas en Israël sont en effet des personnes vaccinées. L'information ne passe pas inaperçue chez les anti-vaccins. Parmi eux, des politiques comme le leader souverainiste François Asselineau, il y voit une nouvelle preuve que le tout-vaccin ne marche pas. D'après la presse israélienne, 227 nouveaux cas ont été recensés vendredi dans le pays. Et si on fait le calcul, 40% des 227 cas représentent 90 personnes contaminées alors qu'elles étaient vaccinées. Sur un pays de neuf millions d'habitants, ça relativise les affirmations des anti-vaccins. Pour le principe d'une contamination de personnes vaccinées, il n'a jamais été question que le vaccin protège à 100%. Une étude préliminaire vient d'être publié au Royaume-Uni, où le variant Delta est majoritaire. Cette étude montre que le vaccin évite à 80 % de développer des formes symptomatiques une fois les deux doses injectées. L'autre objectif de la campagne vaccinale est de réduire les formes graves. D'après cette étude britannique, l'efficacité du vaccin contre les hospitalisations est de 94%. Cela a été observé dans les hôpitaux israéliens depuis la mi-janvier. Les nouvelles admissions pour Covid-19 baissent chaque semaine, et on y compte très peu de décès lié au covid. Mais rien n'est gagné, il va falloir observer maintenant l'évolution de ces nouvelles contaminations dans les prochaines semaines.