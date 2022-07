Info/Infox : Leclerc a-t-il raison de dénoncer des hausses de prix suspectes ?

Michel-Édouard Leclerc a dénoncé des hausses de prix suspectes qui ne seraient pas toujours justifiées par l'augmentation des coûts de production. Il demande une commission d'enquête parlementaire. Il reproche à Nestlé de négocier une augmentation de 15 % sur ses confiseries. Contacté, le groupe suisse dément fermement et déclare que les augmentations proposées vont de 2,7 % à 6,7 % et qu'il absorbe une partie des surcoûts liés à l'inflation. Après vérification, des marges de 17,6 % ont été enregistrées en 2019 avant la crise, contre 17,4 % en 2021. En juin 2022, ce ne sont pas les prix des grandes marques (+4,1 %)) qui ont augmenté en un an, mais ce sont ceux des marques de distributeurs (+6,6 %). Michel-Édouard Leclerc met plutôt la pression sur ses fournisseurs au moment de renégocier les prix. Cependant, le PDG dru groupe a raison sur un point : il s'agit du transport maritime. En deux ans, le prix du container est passé de 1 300 euros à 7 000 euros. Dans le même temps, une entreprise de transport maritime comme CMA CGM a augmenté son bénéfice de 16 % en un an. Sous la contrainte du gouvernement, l'entreprise française vient de bénéficier le prix du container d'environ -10 %. Michel-Édouard Leclerc dit être particulièrement vigilant sur le prix du papier, de la nourriture pour animaux et des détergents, car il estime qu'ils sont excessifs.