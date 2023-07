Info/Infox : les 7 jours les plus chauds depuis 100.000 ans, d’où Mathilde Panot tient-elle ce chiffre ?

Si l'objectif était de marquer les esprits, c'est chose faite. "Nous avons connu en juillet les sept jours les plus chauds sur les 100 000 dernières années.", a assuré Mathilde Panot, cheffe du groupe LFI à l'Assemblée. Comment peut-elle le savoir ? Les relevés météo ne remontent pas aussi loin et aucune étude ne le dit. On a vérifié et interrogé plusieurs météorologues. Selon eux, pourtant, c'est probablement vrai. Rien que cette semaine, nous avons vu des pics de température à plus de 50 °C en Chine et aux États-Unis. En Europe, on dépasse les 45 °C. Et selon l'Organisation Mondiale de la météo, la première semaine de juillet a été la plus chaude depuis le début des relevés, c'est-à-dire il y a au moins 150 ans. Mais c'est encore loin d'être proche du chiffre évoqué par la patronne des députés Insoumis à l'Assemblée nationale. Alors, les 100 000 ans font référence à la dernière période glaciaire où il n'y avait pas encore de thermomètre. Mais les climatologues utilisent d'autres moyens pour remonter le temps et comparer les températures comme les dates de vendanges, les anneaux de tronc d'arbre ou encore les calottes glaciaires du Groenland ou de l'Antarctique. TF1 | S. El Gadir