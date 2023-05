Info / Infox : les chemtrails nous empoisonnent-ils vraiment ?

Sur les réseaux sociaux, les traces visibles dans le ciel laissées par les passages d’avions sont appelées des « chemtrails ». L’idée c’est de dire que les avions lâcheraient derrière eux des traînées de produits chimiques pour les déverser sur les populations. C’est un grand classique du complotisme. La théorie se propage surtout dans les années 1990 et à ce moment-là, les adeptes accusent déjà les avions de nous empoisonner. Dans les années 2000, c’était pour nous stériliser. Avec le Covid-19, la traînée de poudre blanche était là pour répandre la maladie. Et aujourd’hui, elles sont accusés de provoquer la sécheresse et même de contrôler le climat. Pour les scientifiques, ce n’est pas plus fondé cette fois que les fois précédentes. Rationnellement, le phénomène s’explique comme suit : les moteurs d’avions lâchent de la vapeur d’eau, et à moins 50°, en fonction de l’humidité dans l’atmosphère, cela crée des cristaux de glace. Ces derniers forment les nuages que l’on voit dans le ciel, laissés par le passage des avions. Les formes suivent la trajectoire des avions, et plus il y a d’avions, plus il y a de traits. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage Samira El Gadir