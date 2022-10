Info/Infox : les compteurs Linky pourront-ils piloter nos appareils à distance ?

Les mises en accusation défilent sur les réseaux sociaux. Pour précision, Enedis n'a pas parlé de chauffe-eau, mais de ballon d'eau chaude. L'annonce en question concerne plus de quatre millions de Français, qui ont opté pour une consommation aux heures creuses du déjeuner et de la nuit, essentiellement pour leurs ballons d'eau chaude qui sont très énergivores et donc pour payer moins cher, leurs appareils se déclenchent automatiquement à ces heures-là. Enedis prévoit de décaler le déclenchement de ces appareils, pour qu'ils ne démarrent que la nuit. Mais il n'y aura pas de coupures. Et il est possible d’enclencher manuellement les ballons d’eau chaude. En cas de crise, les compteurs Linky pourront-ils piloter nos appareils à distance ? Non, la CNIL rappelle qu'ils ne connaissent pas les détails de consommations de chaque appareil. En cas de coupures cet hiver, cela ne viendra pas du boîtier précise Enedis, car les coupures seront mises en œuvre via le réseau électrique. TF1 | Samira El Gadir