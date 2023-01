Info / Infox : les femmes seraient-elles les grandes perdantes de la réforme des retraites ?

Est-ce que les femmes seraient les grandes perdantes de ce projet de réforme des retraites ? Il y a ceux pour qui le sujet doit être remis à table comme le cas de François Bayrou, président du MODEM. Il estime que la question des femmes mérite d'être améliorée. Ceux qui crient à l'injustice sociale comme la France insoumise, les Verts, les Républicains, et même Franck Riester, le ministre chargé de la relation avec le Parlement, reconnaissent une pénalité : " Elles sont évidemment un peu pénalisées par ce report de l'âge légal". On se demande donc en quoi les femmes seraient elles pénalisées ? Nathalie, par exemple, a 50 ans, elle a commencé à travailler à 21 an et elle a un enfant. Et pour sa grossesse, l'Etat l'accorde 8 trimestres bonus. Sans la réforme, Nathalie partira à 62 ans, mais avec la réforme, elle doit attendre l'âge légal, soit 64 ans. Donc les fameux trimestres bonus ne lui seraient plus très utiles. La perte de cet avantage remet techniquement les femmes à égalité avec les hommes qui eux devraient peut-être travailler plus. Pourquoi, donc on continue à dire qu'elles seront pénalisées ? D'après l'étude d'impact du gouvernement, les femmes devraient en moyenne, travailler sept mois de plus contre cinq mois pour les hommes. TF1 | Plateau Samira El Gadir