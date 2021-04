Info / Infox : les légendes attribuées aux clichés du couple royal sur les réseaux sociaux sont-elles fiables ?

Ces derniers jours, des clichés ont refait surface sur les réseaux sociaux avec des légendes qui ne sont pas tout à fait exactes. Comme sur un compte facebook, une photo est publiée avec introduction “photo rare du prince Philip et de la reine s’inclinant devant l’empereur Sélassié”. Il s’agit de l’ancien empereur d’Éthiopie. C’est vrai que dedans, on croirait reconnaître le couple royal, mais c’est quand même assez étonnant, quand on sait que la reine ne s’incline jamais devant personne.On est donc allé vérifier. Voici une astuce quand vous tombez sur une photo. Faites le clic droit, copiez l’adresse de l’image et collez ce lien sur un site de base d’images. Il vous retrouve la photo originale avec la date à laquelle cette photo a été prise. On sait, du coup, que la soi-disant photo de la reine s'inclinant devant l’empereur de l’Éthiopie a été prise en 1955. Et la suite de la vérification est assez simple avec une rapide recherche. La première visite de la reine en Éthiopie date de 1965, donc dix ans plus tard. Elle ne s’est jamais inclinée devant l’empereur.