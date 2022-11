Info / Infox : les migrants débarqués d'Ocean Viking accueillis dans le village vacances Belambra ?

Un certain nombre du Rassemblement National a dénoncé le fait que ces migrants étaient accueillis dans un centre de vacances Belambra. Ces conditions seraient bien trop luxueuses pour eux. Pour bien marquer les esprits, Thierry Mariani, eurodéputé du RN, a diffusé la vidéo promotionnelle du club Belambra, avec des cours de tennis, de piscine, vue sur la mer. Et cette légende : “Les SDF français n’ont pas droit à un tel traitement. Ils resteront dans la rue”. Cette rumeur parle d’un article publié sur le site de BFMTV vendredi matin, information de leur antenne de Toulon, tirée d’une source policière et confirmée, nous dit-on, par une source politique. En quelques heures, l’information est relayée par des centaines d’internautes indignés, et d’autres politiques. On peut voir sur les images, une courbe montrant l’évolution du nombre de messages avec le mot “Belambra”. Il y avait eu plus de 7 000 publications samedi, et un pic au moment où, justement, les politiques s’emparent de cette rumeur. Sauf que l’information est fausse en réalité. Ce club Belambra se situe à proximité du centre où sont accueillis les migrants. Il s’agit d’un centre de vacances, appartenant au CCAS de Giens et réquisitionné par la préfecture. TF1 | Plateau S. El Gadir