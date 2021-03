Info / Infox : Les personnes de plus de 75 ans sont-elles toutes vaccinées contre le Covid-19 ?

Si on regarde les derniers chiffres officiels de la vaccination, on s'aperçoit que seuls 56% des plus de 75 ans ont reçu au moins une injection, soit 3 500 000 personnes. Ce qui veut dire mathématiquement que 44% des plus de 75 ans n'ont toujours pas reçu la moindre dose, soit 2 900 000 personnes. Si on va un peu plus loin, un quart des plus de 75 ans seulement ont reçu deux injections à ce jour et sont donc considérés comme protégés contre le virus. Pourquoi ? D'abord, dans certains endroits, on manque cruellement de doses. Et puis, c'est un public fragile parfois isolé qui est souvent plus difficile à contacter ou qui a plus de mal à prendre rendez-vous via Internet. Voilà pourquoi un numéro de téléphone dit "coupe-file" va être mis en place pour que les plus de 75 ans restent bien prioritaires. Ces derniers jours, on a entendu certains maires dire que tous leurs administrés de plus de 75 ans avaient été vaccinés. Est-ce que c'est vrai par endroits ? Si on prend par exemple les Alpes-Maritimes, les maires d'Antibes et de Cannes ont respectivement ouvert la vaccination aux plus de 65 et aux plus de 50 ans parce que, disent-ils, toutes les personnes volontaires ont été vaccinées pour les plus de 75 ans. L'Agence régionale de santé n'était pas en mesure de confirmer ces données. Au niveau départemental, le taux de vaccination est similaire au taux national pour ce public. Enfin, si le ministère de la Santé a ouvert la vaccination aux plus de 70 ans ce samedi matin, c'est parce que des livraisons sont attendues. Et qu'il faut anticiper que tous les plus de 75 ne voudront pas se faire vacciner.