Info/Infox : les policiers, utilisent-ils davantage leurs armes qu'avant ?

C’est vrai, les policiers utilisent leurs armes davantage qu’avant. La hausse est même très nette. Selon les derniers rapports de l’IGPN, la police des polices, entre 2017 et 2021, les forces de l’ordre ont utilisé leurs armes en 316 cas en moyenne contre 250 avant 2017. Soit une augmentation de 26 % sur les cinq dernières années. Que s’est-il alors passé sur cette année charnière 2017. Souvenez-vous, la France vit sous la menace terroriste. Il y a déjà eu le Bataclan, le camion fou lancé contre la foule. Pour répondre à cette menace, le gouvernement Valls décide alors d’assouplir les conditions dans lesquelles les forces de l’ordre ont le droit d’utiliser leurs armes. C’est la loi du 28 février 2017. En plus des cas de légitime défense, policiers et gendarmes peuvent désormais ouvrir le feu dans de nouvelles situations. Notamment, dit la loi, lorsqu’un véhicule n'obtempère pas et que ses occupants sont susceptibles de perpétrer dans leurs fuites des atteintes à leurs vies ou à celles d’autrui. Alors, cette loi a-t-elle entraîné une hausse de l’usage des armes ? Oui, c’est certain, car dès 2017, les forces de l’ordre ont beaucoup plus fait usage de leurs armes. Le nombre de cas grimpe en flèche, plus de 54 % en seulement un an. Même l’avocat des forces de l’ordre, maître Lienard, le reconnaît. Cette loi a soulevé de nombreuses inhibitions chez les policiers et les gendarmes. Et beaucoup ont utilisé leurs armes en pensant qu’ils en avaient le droit. Les syndicats de police l’expliquent aussi, par le refus d'obtempérer, qui a augmenté et par les violences envers les forces de l’ordre. TF1 | Plateau B. Dard