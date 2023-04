Info / Infox : les relevés de Météo-France nous manipulent

Pour l’affirmer, ils s’appuient sur des graphiques, des cartes et une série de Tweet devenue virale en quelques heures. Selon l’auteur, les relevés de Météo-France nous manipulent. Les mesures seraient prises en plein centre-ville, dans des zones très peuplées, donc plus chaudes. Il évoque même 30 stations météo triées sur le volet pour exagérer le réchauffement climatique. D’abord, ces 30 stations, on les trouve facilement sur Internet, et si elles ont été retenues, c’est tout simplement parce que ce sont les plus anciennes. Certaines n’ont pas bougé depuis 1873. Ce sont donc des références pour pouvoir comparer sur une longue période. Deuxièmement, contrairement à ce qu’on a pu lire, ces stations sont loin des centres-villes, par exemple à Marignane qui est à plus de 20 kilomètres de Marseille. Même la station parisienne de Montsouris est placée dans un parc. Enfin, ces stations de Météo-France respectent des normes très strictes qui sont imposées au niveau mondial. Elles sont au minimum sous un abri, pas en plein soleil, et à deux mètres du sol.