Info / Infox : les rumeurs sur Internet autour du coronavirus

Les appréhensions et les craintes autour d'une infection au coronavirus sont parfois nourries par des rumeurs qui circulent sur le Net. Comme le président américain qui a affirmé que le coronavirus devrait disparaître en avril grâce à la chaleur. Les virus ne survivent-ils pas longtemps à la chaleur ni aux UV ? Boire de l'eau de Javel pourrait soigner le virus ? Aurait-il été fabriqué par les laboratoires pharmaceutiques ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.