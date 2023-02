Info / Infox : les séismes en Turquie et en Syrie seraient-ils une opération punitive des États-Unis ?

Le tremblement de terre serait une opération punitive des États-Unis, d’après les réseaux sociaux. La rumeur est née en Turquie avant de faire le tour du monde, jusqu’à une internaute française. Il n’y a rien de naturel dans ce séisme, selon elle, il s’agirait d’une attaque délibérée, causée par le “Système HAARP”. Ce programme de recherche américain sert à étudier l’ionosphère, la couche au-dessus de l’atmosphère. Les chercheurs de HAARP utilisent des ondes radios. Et bien, ce sont précisément ces ondes radios qui, pour les complotistes, auraient déclenché le tremblement de terre. Sauf que les ondes ne peuvent pas pénétrer à plus d’un centimètre dans le sol. Or, l’épicentre du séisme en Turquie a été enregistré à 18 kilomètres de profondeur. Les scientifiques sont atterrés par cette théorie, d’autant que HAARP n’a rien de secret. En 2015, l’armée américaine a confié la gestion de ce site à l’université d’Alaska Fairbanks. Il n’y a plus aucun militaire sur place et c’est ouvert au public.