Info/Infox : les villes souffrent de plus en plus de la chaleur, la climatisation aggraverait-elle le problème ?

Le principe de la climatisation est de refroidir une pièce, en évacuant la chaleur vers l'extérieur. Plus il y a de climatiseurs, plus la chaleur extérieure augmente. En 2020, une modélisation a été réalisée en laboratoire, par des chercheurs. S’appuyant sur un scénario dans des conditions extrêmes, en région parisienne, si tous les bâtiments, logements et commerces étaient climatisés à 23 degrés, au bout de neuf jours de canicule. L'air rejeté par ces climatiseurs réchaufferait les rues de 2,4 °C. Faut-il alors bannir les climatiseurs ? D'après une autre étude de The Lancet, la climatisation a pourtant permis d'éviter 195 000 décès dans le monde, en 2019, notamment chez les personnes âgées et les plus fragiles. Certains plaident donc pour un usage limité des climatiseurs, dans les EHPAD, les hôpitaux et les écoles. Pour les climatologues, ce qu'il faut surtout c'est développer les alternatives. Comme mieux isoler les logements, végétaliser les villes, régler la climatisation à 27°C au lieu de 22, lorsqu'on est en canicule. D'après les chercheurs, ces trois solutions combinées pourrait faire baisser la température de l'air extérieur jusqu'à 4,2 °C. TF1 | Samira El Gadir