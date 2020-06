Info/Infox : l'impôt a-t-il baissé en France depuis 2017 ?

L'exécutif a promis de ne pas augmenter les impôts pour compenser les dépenses liées à la crise. Emmanuel Macron l'a dit dimanche soir dans son allocution. Il a même précisé que ces impôts avaient baissé depuis le début de son mandat. Est-ce effectivement le cas ? Et ces baisses de la fiscalité profitent-elles de la même manière à tous les citoyens français ? Le point avec notre journaliste, Samira El Gadir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.