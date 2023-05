Info/Infox : l'objectif est-il atteint pour la mise en place des 100 bornes électriques ?

Le ministre des transports a félicité les sociétés d'autoroute. Il y a bien des bornes électriques sur tous les axes. On voit sur la carte réalisée par l'ASFA, qu'il y a au moins une borne sur chaque autoroute. Mais toutes les aires sont-elles équipées ? C'est la promesse du gouvernement pour le 1er janvier 2023. La réponse est non. Selon l'ASFA, seulement 80 % des aires de services ont des bornes électriques. Cela veut dire, pour les automobilistes, une station, tous les 60 km environ. Il y a donc encore du chemin à faire, 90 % des aires d'autoroute devraient être équipées cet été 2023, pour le départ en vacances. Mais il faudra encore attendre le mois de septembre pour atteindre les 100 %. Si on reprend l'ensemble du territoire, d'après les derniers chiffres, 14 % des bornes sont en panne ou en maintenance. C'est encore trop, mais ça devrait s'améliorer avec les nouvelles installations. Si on prend les autoroutes par exemple, la plupart des nouvelles bornes installées sont des bornes ultra-rapides. La recharge se fait en moins d'une demi-heure. Ces stations répondent au dernier standard des voitures électriques. TF1 | Reportage Samira El Gadir