Info/Infox : nos grandes vacances sont-elles plus longues et creusent-elles des inégalités sociales ?

"Quand on a des vacances de trois mois, l'inégalité revient..". Lorsqu' Emmanuel Macron évoque ces trois mois, il parle bien des lycéens et des collégiens, dont les établissements ferment dès mi-juin, pour l'organisation des examens. Mais si on s'en tient au calendrier officiel, la durée des vacances d'été en France est de huit semaines. Et cela n'a rien d'exceptionnel en Europe. Seuls les Allemands, les Danois et les Hollandais, ont deux semaines de moins. Pour les autres, c'est encore plus. Le record est pour les Lettons, ils partent treize semaines en congé d'été. En quoi ces vacances pourraient-elles accentuer les inégalités sociales ? Le président de la République reprend une étude de l'Éducation nationale, sur des élèves de cours préparatoires et après les vacances, on note effectivement une déperdition des savoirs, et les plus marqués en zone d'éducation prioritaire. Selon Corinne Heckmann , experte en éducation, il faut pouvoir occuper le temps libre des enfants. Huit semaines, cela peut poser des problèmes pour les élèves qui n'ont pas les moyens de s'ouvrir sur la culture ou sur la nature. Mais pour les spécialistes, le problème ce n'est pas tant la durée des congés d'été, que le rythme scolaire sur l'ensemble de l'année. TF1 | Samira El Gadir