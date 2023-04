Info / Infox : Paris, une ville révolutionnaire depuis l’Antiquité ?

Le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, parle du 1er boulevard parisien, le boulevard Saint-Michel. La "première manifestation de l'Antiquité" aurait eu lieu dans la ville, sur le boulevard Saint-Michel, "aux alentours des années 400", a-t-il expliqué. La capitale est-elle le berceau de la contestation ? D'après l'Insoumis, les manifestants étaient des légionnaires gaulois qui refusaient d'aller combattre en Orient. Il attire notre curiosité et celle des Internautes aussi. Sa vidéo a récolté près de deux millions de vues et même les historiens s'en mêlent pour relever quelques imprécisions. L'épisode a bien eu lieu en 360 après J.C., à Lutèce, le Paris de l'époque. Le tracé du boulevard Saint-Michel n'existe pas encore, mais des troupes stationnent non loin de cet endroit. Et c'est à cela que Jean-Luc Mélenchon fait allusion. Est-ce que ces légionnaires sont gaulois ? Non, selon les historiens de l'Antiquité. Ce sont des troupes romaines avec des renforts d'origine germanique. Selon Clément Salviani, docteur en archéologie, agrégé d'histoire, "c'est une révolution de palais. Mais sûrement pas une manifestation. Nous n'avons aucune trace de défilé". Peut-on dire que c'est le premier mouvement social de l'histoire ? Non, pour ça, il faut encore remonter plus tôt, en 1 500 ans. Auparavant, en Egypte, sur le chantier du tombeau de Ramsès III, le papyrus raconte la première grève de l'histoire. Les travailleurs sont payés en nourriture et subissent des soucis d'approvisionnement. Ils arrêtent de travailler jusqu'à obtenir gain de cause. "Itinéris" illustre avec humour ce fait historique. TF1 | S. El Gadir