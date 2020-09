Info / Infox : plus de la moitié de l'humanité utilise-t-elle l'hydroxychloroquine ?

Si les futurs vaccins sont si indispensables, c'est parce qu'il n'existe toujours pas de traitement efficace contre le Covid-19 et ce malgré les déclarations du professeur Didier Raoult. Il a estimé à 4,6 milliards le nombre de personnes qui vivaient dans les pays dans lesquels l'hydroxychloroquine a été recommandée pour lutter contre l'épidémie. Ce chiffre reflète-t-il la réalité ? Pourquoi certains pays ont-ils renoncé à ce médicament ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.