Info / Infox : pourquoi ces génératrices d'images ouvrent-elles la porte à des fake news ?

Récemment, les ordinateurs ont fabriqué des images tellement réalistes que de nombreux internautes se sont fait avoir. Par exemple, Donald Trump est arrêté de force par la police, il résiste, son fils s’interpose, mais rien n’y fait, l’ex président américain finit en prison. Ce roman-photo en 50 épisodes à de quoi convaincre, d’autant que Donald Trump lui-même a annoncé son arrestation. Résultat, plus de cinq millions de vues pour ces images en deux jours. Évidemment, tout est faux. Ces photos ont été créées de toute pièce avec l’intelligence artificielle. L’outil s’appelle « Midjourney », il analyse des milliards de clichés et à partir d’une simple phrase, il peut fabriquer n’importe quelle photo avec un réalisme frappant. Pour vérifier, on a fait des tests. En moins de deux minutes avec quelques mots-clés, on a pu produire des photos de Paris envahies par les rats. Et c'est là le risque, pas besoin d’être un expert, avec un abonnement d’à peine dix euros par mois tout le monde peut le faire, y compris les personnes mal intentionné. Contre les fausses images, que peut-on faire ? Peut-on les détecter ? Il suffit d'ouvrir grands les yeux, et cherchez les détails qui clochent. Si on reprend la photo de Donald Trump en prison, il suffit de zoomer pour voir les défauts de l’image, il manque une partie du visage par exemple. L’intelligence artificielle ne sait pas aussi reproduire des mains réalistes. Mais l’intelligence artificielle apprend tellement vite que certains veulent encadrer ce domaine et une loi européenne est prévue pour 2024. TF1 | Plateau Samira El Gadir