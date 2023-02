Info / Infox : Pourquoi la capacité physique des jeunes Français se dégrade-t-elle ?

Lundi, Pap Ndiaye publie un tweet: “les jeunes Français sont de plus en plus sédentaires. En 40 ans, ils ont perdu 40% de leur capacité cardiovasculaire”. Le chiffre fait réagir sur les réseaux sociaux. Il y a ceux qui relaient avec un hashtag “enfantslégumes”, d’autres alertent sur une véritable bombe sanitaire à retardement. Pour son chiffre, le ministre dit s’appuyer sur les travaux du professeur François Carré, cardiologue de renom, spécialiste de ces questions. Nous l’avons interrogé, et même s’il est d’accord sur l’analyse du ministre, il précise que le chiffre donné est excessif. Selon lui, le ministre fait une mauvaise interprétation de ses travaux. La réalité, c’est que le professeur François Carré vient de publier une étude. Elle montre que les enfants courent moins vite qu’il y a 40 ans, mais à aucun moment, il ne parle de capacité cardiovasculaire. D’ailleurs, les services de Pap Ndiaye reconnaissent cette erreur. Le vrai chiffre c’est que les enfants ont perdu 25% de leur capacité cardiovasculaire. Ce qui est toujours énorme.