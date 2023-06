Info/Infox : pourquoi la disparition de certains vols n'a pas d'effet sur les émissions de carbone ?

"Supprimer les vols intérieurs en France... augmente les émissions de CO2 de l'aérien”, affirme La Tribune. Il évoque les trois liaisons supprimées, qui partaient de Paris Orly vers Bordeaux, Nantes et Lyon. Ces vols sont fermés depuis le confinement de 2020. Ils n'ont pas repris depuis. D'après la Direction Générale de l'Aviation Civile, ces fermetures ont déjà entraîné une diminution de 55 000 tonnes de CO2. C'est ce résultat que le journaliste ne partage pas. Qui dit vrai ? Il faut savoir que les aéroports réservent un créneau horaire pour chaque vol, c'est ce qu'on appelle le slot et ces slots n'ont pas disparu. Selon Air France, les slots des vols supprimés ont été réattribués. Sur quinze créneaux par jour, six ont été attribués à Transavia, la filiale low cost d'Air France, et les neufs restants à Vueling, une compagnie espagnole. Les nouvelles lignes vont plus loin et polluent davantage. Vueling dessert essentiellement l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. C'est pareil pour Transavia qui se concentre sur les capitales européennes et sur le Maghreb. Si on compare les bilans carbones, l'ancien vol Orly-Bordeaux émettait 87 kilos de CO2 par passager. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Plateau Samira El Gadir