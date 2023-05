Info / Infox : pourquoi les dispositifs destinés aux diabétiques intéressent autant les blogueurs ?

Le phénomène a beaucoup d'ampleur sur Tik Tok. Les influenceurs exhibent le capteur de glycémie comme un accessoire de mode. Selon eux, c'est le remède miracle pour maigrir. On peut l'acheter sans ordonnance. Il est facile à utiliser. Le patch traverse la peau et il mesure le taux de sucre presque en temps réel et le résultat s'affiche ensuite sur le smartphone. Les influenceurs surveillent leur taux de sucre après chaque repas pour réduire leur alimentation, voire arrêter parfois certains aliments pour maigrir. Selon Philippe Froguel, endocrinologie au CHU de Lille, "Pour la plupart des gens, le capteur de glycémie ne sert à rien. Notre taux de sucre restera normal, même après un excès". Notre corps le tolère contrairement au diabétique. Il y a aussi des risques de troubles alimentaires. Le gras, le stress, la fatigue jouent également sur le poids. Or, pour les diabétiques, ce capteur de glycémie est indispensable. Il permet d'éviter des hausses ou des chutes trop brutales de sucre. Face à l'usage détourné de ces capteurs, certaines pharmacies en manquent parfois. Mais il n'y a pas de pénuries selon les fabricants. TF1 | Reportage Samira El Gadir