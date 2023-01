Info / Infox : reporter l'âge de départ à la retraite va-t-il appauvrir les seniors ?

Alexis Corbière, député LFI reprenait encore cet argument, il y a encore quelques jours. En fait, il fait référence à la réforme portée par Éric Woerth en 2010. On avait repoussé l’âge de départ de 60 à 62 ans. Il s’appuie sur un rapport de la DREES au ministère de la Santé. Et quand on regarde les chiffres, Alexis Corbière a raison, le nombre de bénéficiaires du RSA augmente chez les personnes âgées de 60 à 62 ans. En 2010, ils étaient autour de 32 000, cinq ans plus tard, c’est plus du double. Est-ce que pour autant, ils se sont vraiment appauvris ? Pour avoir le RSA, on le sait, il faut être au chômage et en fin de droits. Et parmi les retraités, nombreux sont ceux qui, de toute façon, n'auraient perçu qu’une petite retraite, proche du montant de ces minimas sociaux. Les vrais perdants, ce sont ceux qui auraient pu bénéficier d’une pension plus élevée que le RSA. Avec le projet de loi actuel, ce qui sera déterminant pour éviter un appauvrissement, c’est un meilleur taux d’emploi de ces seniors. TF1 | Samira El Gadir