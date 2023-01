Info / Infox : un Français sur deux serait-il au chômage au moment de la retraite ?

Lors de l'élection présidentielle, le candidat EELV Yannick Jadot reprenait cette estimation sur le plateau de TF1. Elle a été relayée plus récemment sur France Info par François Ruffin, selon qui "un Français sur deux ne travaille plus à 60 ans". Côté RN, Laurent Jacobelli l'a également affirmé, parlant cette fois d'un taux de chômage qui concernerait un senior sur deux. Alors, d'où vient ce chiffre ? Il faut se plonger dans les études de la Dares, la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, pour le retrouver. Chaque trimestre, l’organisme revient sur l’emploi et les seniors en France. Au dernier trimestre 2021, 56,1 % des 55-64 ans avaient un emploi, selon la Dares. 43,9% d'entre eux se trouvaient donc en situation d'inactivité. Mais attention, cela ne signifie pas que tous étaient au chômage, contrairement à ce que suggère Laurent Jacobelli. En réalité, ce taux inclut les chômeurs, mais aussi les personnes en situation d'invalidité, celles ayant arrêté de travailler pour des motifs de santé ou encore celles ayant arrêté de chercher un emploi, comme l'explique Henri Sterdyniak, de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE). "La période qui précède la retraite est parfois difficile, mais dire que la moitié est au chômage est une erreur d’interprétation", résume ainsi l'économiste. Si l'on se penche sur le taux de chômage des seniors, l’Agirc-Arrco, le régime complémentaire des salariés du privé, estime que 11,5 % de Français "ont acquis l’année précédant leur retraite des points au titre du chômage". Un chiffre repris dans un rapport du COR, le Conseil d'orientation des retraites, publié en septembre 2022. En résumé, quasi un Français sur deux est bien inactif au moment de prendre sa retraite, mais n'est pas forcément au chômage. Il faut plutôt parler ici d'un Français sur dix. TF1 | Samira El Gadir