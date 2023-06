Info/infox : une campagne de désinformation menée contre les français ?

L'article, à l'image, est signé du journal Le Monde, avec le bon logo, les rubriques, la même charte graphique. Le papier est daté, mais comparé à d'autres articles du site, tout est faux. Il s'agit d'une vaste campagne de désinformation avec le même mode opératoire : des copies conformes du Parisien, des communiqués officiels du Quai d'Orsay avec de fausses informations. Or, les auteurs ont négligé des détails, comme le titre incomplet d'un journal. Ce sont des logiciels de traduction qui écrivent tous ses faux papiers en français. Des journaux européens ont aussi été plagiés. Pour les autorités françaises et allemandes, des entreprises moscovites et des personnalités politiques russes sont directement impliqués. Selon le Quai d'Orsay, les ambassades russes dont celle de la France ont activement participé à l'amplification de cette campagne, en diffusant les faux contenus sur leurs réseaux sociaux partout dans le monde. Pour se défendre, les vrais journaux portent alors plainte. Les autorités européennes veulent une réglementation plus stricte. TF1 | Reportage Samira El Gadir