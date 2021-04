Info ou infox : #SaccageParis, la main de l'extrême droite ?

D'après notre journaliste Samira El Gadir, des photos circulent massivement sur les réseaux sociaux, avec la mention "SaccageParis". On y voit des détritus sur les trottoirs et des chantiers inachevés. Au total, ce sont 192 025 messages avec plus de 337 millions de vues. On comprend qu'Anne Hidalgo, maire de Paris, future candidate à la présidentielle, ne soit pas trop contente. Alors, on a voulu retrouver la première publication de ce #SaccageParis, grâce à une recherche avancée sur Twitter. C'était le 21 mars et son auteur est un certain PanamePropre. Il a 53 ans et est cadre dans une société privée. Interrogé au téléphone, il se dit progressiste modéré, mais pas encarté. Sur son profil, il s'oppose clairement aux extrêmes. Quant aux autres profils les plus actifs, Samira El Gadir s’est intéressée à CATSY18, par exemple. Elle publie 137 messages en une semaine. Elle se dit libérale et proche de la droite parisienne. Il y a aussi quelques comptes d'extrême droite, mais c'est très loin d'être la majorité. Ce sont, pour la plupart, des citoyens militants, des Parisiens qui s'opposent clairement à la politique d'Anne Hidalgo. La suite dans la vidéo ci-dessus.