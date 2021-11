Infos/Infox : signaler la présence de policiers sur les GPS sera bientôt interdit ?

Tout part d'un décret dans le Journal Officiel (JO) en avril 2021. Il interdit de rediffuser les messages qui signalent la présence des forces de l'ordre sur les GPS, avec une entrée en vigueur le 1er novembre 2021. La Délégation à la sécurité routière (DSR) précise que cette interdiction ne concerne que certains contrôles, comme les tests d'alcoolémie et les contrôles de stupéfiants. Dans ces cas-là, les préfectures préviendront les applications comme Waze, Coyote ou Garmin. Ces contrôles disparaîtront ensuite des écrans pendant deux heures et dans un rayon de 10 km maximum. Concernant la vitesse en revanche, les radars et les contrôles de police pourront toujours être signalés pour une raison très simple. Ils font ralentir les conducteurs et la sécurité routière n'a aucun intérêt à les faire disparaître. Pour les automobilistes qui continueraient de signaler ces contrôles aléatoires, il n'y a aucun risque. Cela parce que cette loi ne s'applique pas aux utilisateurs, mais aux plateformes. C'est à elles de rendre invisibles les points de contrôle et de ne pas relayer les messages des automobilistes.