Infos / Infox : Zelensky et ses proches considérablement enrichis en faveur de la guerre ?

Sur un graphique qui accuse Volodymyr Zelensky et ses principaux soutiens, on retrouve le ministre de la Défense ukrainienne, Oleksiy Reznikov, ou encore Dmytro Kuleba, le ministre des Affaires étrangères. D'après l'histogramme signé BBC, tous ces politiciens, ont au moins, doublé leur fortune depuis le début de la guerre et leur richesse avoisine aujourd'hui le milliard de dollars. La BBC nie catégoriquement avoir produit cette infographie. En réalité, ils ont bien publié un graphique, mais il a été complètement détourné. Dans la version originale, la BBC parle des fortunes ukrainiennes, qui n’a rien à avoir avec les proches du président Zelensky. D'après le vrai article, ces oligarques ukrainiens ont, au contraire, perdu des milliards de dollars de revenu avec la guerre. Qui est derrière cette fausse information ? La première publication qu'on retrouve sur Internet, c'était le 30 décembre, sur un site pro-russe, qui avait déjà été épinglé pour avoir diffusé de fausses informations. Et pourtant, ce graphique est largement relayé sur VK, le Facebook russe et aussi sur Telegram. Vladimir Soloviev, le propagandiste en chef du Kremlin, reprend cette information sur Telegram. Son but est de nuire à la crédibilité et à la légitimité du gouvernement ukrainien. TF1 | Samira El Gadir