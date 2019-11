Infox : le bain de foule d'Emmanuel Macron à Rouen a-t-il été mis en scène ?

Emmanuel Macron a passé son week-end de la Toussaint dans un hôtel à Honfleur, en Normandie. Il s'est offert un bain de foule. Le président n'hésite pas à aller serrer des mains et discuter. Mais est-ce toujours aussi spontané ? Certains en ont douté cette semaine et pointent du doigt le déplacement du chef de l'État à Rouen mercredi 30 octobre 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.