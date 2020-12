Infox : le gouvernement a-t-il nos coordonnées téléphoniques ?

Un SMS de goov.fr recommande à tous les Français de télécharger l'application Tous Anti-Covid. Sur les réseaux sociaux, les internautes critiquent cette méthode. Certains dénoncent une propagande du gouvernement par SMS et s'interrogent où celui-ci a eu le numéro. Mais que tout le monde se rassure, le gouvernement n'a pas nos coordonnées. Ce n'est même pas lui qui nous envoie le message. C'est ce qu'on appelle le "cell broadcast" ou la diffusion par téléphone. L'État se contente juste de rédiger le texte. Ensuite, comme l'explique la CNIL, ce sont les opérateurs qui se chargent, avec leurs propres données, de l'acheminer vers leurs abonnés. La CNIL précise également qu'aucun numéro de téléphone n'est transmis au gouvernement. Mais cette démarche est-elle légale ? Il s'agit d'une disposition prévue par le code des postes et des communications électroniques. L'opérateur prend les mesures nécessaires pour transmettre les messages d'alerte des pouvoirs publics. Le but étant d'avertir la population des dangers imminents et atténuer les effets des catastrophes majeures. Un décret du 27 novembre a d'ailleurs réactualisé ce texte pour cette crise sanitaire. Cette opération Tous Anti-Covid est terminée depuis mercredi. Alors, si vous recevez encore des messages, ne cliquez pas sur le lien, car de faux messages sont envoyés pour récupérer nos données bancaires.