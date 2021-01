Infox : le vaccin peut-il transmettre le virus ?

"N'oubliez pas qu'un vaccin, c'est le virus que l'on vous inocule !". C'est le genre de message que l'on peut lire sur Twitter et qui sous-entend que le vaccin peut nous contaminer. Pour savoir ce qu'il en est, des chercheurs, notamment du CNRS, sont unanimes pour dire que c'est impossible. Pour Rodolphe Thiébaut, professeur de santé publique à l'Université de Bordeaux, "il ne contient qu'un petit morceau du covid-19 qui est inoffensif et qui ne peut pas nous contaminer". Et ça, c'est vrai pour tous les vaccins autorisés en Europe. "Il n'y a aucun risque d'inoculer le virus avec le vaccin", insiste le professeur. Les vaccins contiendraient-ils de l'aluminium ? Il n'y en a pas pour ceux qu'on utilise en ce moment en Europe contre le Covid-19. Pour le reste, on met des sels d'aluminium dans les vaccins, mais depuis près d'un siècle contre la coqueluche ou les hépatites A et B. C'est l'adjuvant le plus utilisé dans le monde. On peut trouver des détails sur le site de l'Université de Genève : "ces sels d'aluminium servent à retenir les composants actifs du vaccin pour améliorer la réponse immunitaire". Est-ce dangereux alors pour notre santé ? Les chercheurs s'accordent pour dire qu'il n'y a pas de risque. D'après Stéphane Paul, immunologiste au CHU de Saint-Étienne et membre du comité vaccin covid-19, "les doses d'aluminium sont très faibles dans les vaccins et l'aluminium est éliminé de la même manière que celui contenu dans nos aliments". Les produits laitiers, les céréales, y compris dans les fruits et légumes, avec l'alimentation, un adulte absorbe 7 à 9 mg par jour, alors que c'est moins d'un mg par dose avec les vaccins.