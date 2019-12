Infox : que disent les tracts syndicaux sur la réforme des retraites ?

La réforme des retraites a provoqué beaucoup de colère et d'inquiétude. Mais sont-elles légitimes ? La peur de perdre une partie de sa pension est à l'origine de la mobilisation de professions entières. Des tracts ont été distribués par la CGT en manifestation et publiés par Sud Rail concernant cette réforme. Que contiennent-ils exactement ? Les informations qui s'y figurent sont-elles exactes ? Éléments de réponse dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.