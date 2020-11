Infox : un troisième confinement déjà prévu ?

Deux documents nous ont attirés cette semaine. Il s'agit d'une lettre et d'un tableau. Si on regarde la lettre, elle a en tout point l'apparence d'une note d'information officielle émanant de la Direction Générale de la Sécurité Civile, avec l'entête du ministère de l'Intérieur à destination des préfets. Elle affirme que le conseil de défense a statué pour un troisième confinement au 12 mars 2021, un climat constataire ne saurait être admis. On a cherché à vérifier ce document, et en regardant de plus près, on s'aperçoit déjà que certaines fautes d'orthographe nous permettent de douter de son authenticité. La note ne correspond pas à la charte graphique de la Sécurité Civile, c'est-à-dire l'écriture et la mise en forme. D'ailleurs, c'est l'organisation elle-même qui l'affirme. Enfin, sur le fond, il est peu crédible, voire impossible qu'elle en soit à l'origine, car ce n'est pas du tout de son ressort. Ce document est donc faux. Sur le tableau figure les mesures censées être prises en 2021 mois par mois par les autorités, comme un troisième confinement au mois d'avril ou le déploiement des militaires. Les auteurs veulent nous faire croire qu'il émane du Haut Commissariat au Plan. Cette instance de réflexion présidée par François Bayrou. Sauf que le Haut Commissariat au Plan nie en bloc avoir rédigé ce document, mais une grosse maladresse figure en bas de page du tableau. Quand on remonte à l'origine du document, on s'aperçoit qu'il est largement inspiré d'un article anonyme déjà publié il y a un mois sur blog complotiste, où circulent de nombreuses théories fantaisistes sur l'épidémie.