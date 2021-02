Infox : une amende pour les femmes portant le voile ?

La publication "1 500 euros si tu portes ton voile en public" a suscité l'indignation. Elle a été partagée 19 000 fois en moins de 24 heures et plus de 43 000 j'aime avant d'être supprimée. À l'origine de cet emballement, on trouve un article comportant plusieurs erreurs publié par une association qui se dit féministe. Dans celui-ci, l'auteur annonce des restrictions pour les femmes voilées si la loi est adoptée dans son entièreté. Il est accompagné d'un visuel qui affirme que le port du voile pourrait être interdit à l'intérieur des espaces publics comme les mairies, les salles de sports ou à l'école pour les parents d'élèves. Après vérification, le gouvernement ne cache pas son souhait de lutter contre l'Islam radical, mais le voile n'apparaît nulle part. Pour cause, les textes de loi ne peuvent pas cibler une religion plutôt qu'une autre. C'est dans l'article premier de la Constitution : la République française ne fait pas de distinction d'origine, de race ou de religion. La deuxième erreur est que le site féministe ne s'appuie pas sur le projet de loi, mais sur des amendements et cela n'a rien à voir. Le projet de loi correspond aux textes du gouvernement, mais ce sont les députés qui ont déposé ces amendements, 2 726 au total. Certains évoquent le voile, notamment ceux de la droite et de l'extrême droite, mais ils ont tous été rejetés, y compris celui qui concerne les 1 500 euros d'amende.