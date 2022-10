Ingéniosité helvétique : le couteau suisse a 125 ans

On s’est demandé pourquoi posséder 362 couteaux suisses. Sans doute pour en avoir un pour chaque jour de l’année. Même si avec un seul, on peut tout faire. C’est un simple outil de poche devenu culte et qui a ses fans dans le monde entier. Nous nous sommes rendus là où il se fabrique depuis 125 ans, à Switch, une carte postale entre lac et montagne. Où, devinez ce que les habitants ont tous dans la poche ! Ils sont fiers d’avoir sur leur sol, la plus grande usine de couteau d’Europe et la même famille à sa tête. Karl est la quatrième génération de fabricants. Le tout premier fut créé par son arrière-grand-père pour équiper l’armée suisse en 1891. Depuis, rien n’a changé. Des tonnes d’aciers sont toujours découpées pour en faire des lames. En fait, le secret du couteau suisse tient dans les machines de fabrication maison. Près de 135 000 couteaux y sont fabriqués chaque jour, avec une précision jusqu’au bout de la lame, grâce à un assemblage à la main par quelques-uns des 800 salariés. TF1 | Reportage G. Charnay, Q. Russel