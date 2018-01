Ingvar Kamprad, le fondateur d'Ikea est mort à l'âge de 91 ans

Le Suédois Ingvar Kamprad est décédé ce dimanche à l'âge de 91 ans. Il avait créé la marque Ikea dans les années quarante. Ses meubles en kit et bon marché peuplent nos intérieurs. Retour en images sur cette saga industrielle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.