Des initiations au rodéo organisées en Normandie

A Glos-la-Ferrière, en Normandie, des activités de rodéo sont organisées par le Ranch des 4S pour les férus de sensations fortes. De vrais cow-boys, champions de rodéo, animent les séances. Ils vérifient scrupuleusement leurs équipements avant de monter sur les bêtes, pesant parfois jusqu'à 900 kilos. Les passionnés viennent de plusieurs pays tels que le Brésil, la Belgique ou encore les Etats-Unis. Le couple propriétaire a lancé un élevage de taureaux de compétition il y a de cela six ans, mais cette activité reste encore très confidentiel sur le territoire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/07/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.