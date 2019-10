Initiative citoyenne : une opération de nettoyage pour sauver la planète

C'est presque devenu une habitude. Dans les rues de Lille, très régulièrement, on croise de jeunes gens en train de ramasser des mégots. C'est un appel lancé par le patron d'un bar voisin de la ville. Il a décidé d'offrir une boisson en échange d'une bouteille de mégots ramassés. L'idée a fait tache d'huile et s'est beaucoup développée. Des bénévoles, membres d'association prennent également une initiative citoyenne par le ramassage mensuel des déchets sur leur plage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.