Initiative : comment redonner aux citoyens le goût de la politique

Nous avons rencontré l'équipe du "Collège citoyen de France" sur le terrain des Bleus à Clairefontaine. Rien de tel pour viser l'excellence. C'est la promesse de cette nouvelle école. Former 50 personnes issues de la société civile et prêtes à se réconcilier avec la politique. "Cela fait 30 ans qu'on envoie dans le mur des personnalités de la société civile qui, du jour au lendemain, découvrent tout un monde et apprennent sur le tas et dans un monde qui ne fait pas de cadeau", souligne Julien Neutres, cofondateur du "Collège citoyen". L'idée est née il y a deux ans d'une sorte d'Ena du terrain. Le projet porté par des chefs d'entreprise, artistes, hauts fonctionnaires, propose 200 heures de cours, gratuits pour aborder le juridique, les institutions, apprendre à parler en public et profiter de l'expérience des personnalités qui n'ont pas fait de grandes écoles. Beaucoup, parmi les élèves, travaillent déjà sur un projet associatif. Ils appréhendent malgré tout le monde politique. Aux bénéficiaires de mettre en pratique ce qu'ils ont appris pendant la formation. C'est le cas notamment de Nora Viviani qui vient de présenter son nouveau projet au Conseil départemental à Bourges (Cher). L'infirmière a déjà fait ses preuves et finalise aussi d'autres projets de salles à l'hôpital. Mais elle comprend aujourd'hui que le changement passe par la politique. Et elle est prête à franchir le pas. TF1 | Reportage C. Colin, C. Moutot, S. Hernandez