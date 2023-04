Initiative : courir pour ramasser les déchets

En ce week-end de Pâques, c'est une chasse aux œufs un peu particulière. Ces coureurs originaux chassent et ramassent des déchets. Parmi les participants, un ancien champion du monde, habitué de l'événement. Il s'agit de Stéphane Diagana. Il nous a confié que l'année dernière, il y avait beaucoup de masques à ramasser étant donné qu'on était en plein Covid. Mais cette année, il y en a moins. Ceci dit, on trouve un peu de tout : mégots de cigarette, canettes, plastique, polystyrène, etc. Dans le quartier, ces champions de la propreté sont très bien accueillis, aussi bien par les riverains que par les professionnels. "Je pense que c'est une bonne initiative. Au moins, les gens s'appliquent un peu plus pour l'environnement". C'est Nicolas Lemonnier qui a eu l'idée de cette course verte pas comme les autres. En effet, elle est bonne pour la santé et pour l'environnement. Le prochain rendez-vous aura lieu dans une semaine à Toulouse. Ce qui laisse le temps aux coureurs de reprendre des forces. TF1 | Reportage T. Misrachi, S. Maloiseaux, J. Clouzeau