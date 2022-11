Initiative : la commune offre le bois

Voici un défilé de voitures venues récupérer du bois. À Tourrettes-sur-Loup (Alpes-Maritimes), distribution gratuite de bois de chauffage, l'équivalent d'un stère par foyer. Un cadeau très apprécié par les habitants : "Avec le prix du bois et de tout en général, j'avoue que j'ai sauté sur l'occasion" ; "L'année qui vient, on aura besoin d'un peu plus de bois pour éviter de chauffer avec de l'électricité" ; "C'est vraiment une bonne chose." En récupérant ce bois, ils réalisent une économie de près de 80 euros. La mairie est à l'origine de cette initiative. Elle a abattu une soixantaine d'arbres qui menaçaient de tomber. "Quand on voit tout cet ensemble de bois, on se dit que c'est peut-être bien qu'au lieu de partir à la déchetterie, ils partent chez les administrés", explique le maire Frédéric Poma. "Aujourd'hui, à travers la crise énergétique et l'augmentation des prix de l'énergie, ça nous amène à réfléchir différemment. Quelque part, c'est le chèque énergie de la commune", ajoute-t-il. Avant de se chauffer avec, le bois doit d'abord sécher. La mairie prévoit déjà de reconduire l'opération l'année prochaine. TF1 | Reportage S. Boujamaa, C. Guérard