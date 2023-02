Initiative : les bureaux du coeur

Où dormir cette nuit ? Cette question, Fortune ne se la posera pas ce soir. Dans les bureaux de cette entreprise nantaise, la journée de travail se termine. Ces locaux deviennent son refuge. Comme ce travailleur intérimaire, en France, 300 000 personnes sont sans domicile. Voilà pourquoi Pierre-Yves Loaëc, président de l'Agence Nobilito, a créé "les bureaux du cœur" Depuis quelques mois, ses bureaux vides redeviennent utiles chaque soir. Chaque matin et soir, Fortune croise les salariés de la société qui l'héberge gratuitement. Ce jour-là, Allan lui livre quelques conseils pour refaire son CV. Un échange précieux pour tous les deux. Pierre-Yves Loaëc a fait les comptes. Si chaque PME hébergeait une personne sans domicile, la moitié d'entre elles serait à l'abri. Alors, partout dans l'Hexagone, des dizaines de bénévoles, comme Justine, ont une mission : convaincre et rassurer les candidats à l'hébergement. En deux ans d'existence, l'association a permis à 130 personnes proches de l'emploi d'être ainsi prises en charge. À l'issue de leur hébergement fixé à trois mois renouvelables, la majorité d'entre elle a retrouvé une situation stable. C'est ce que souhaite aussi Ngantar, hébergé au cabinet Devorsine à Nantes et bénéficiaire des "Bureaux du cœur". Après un licenciement économique, ce technicien informatique espère désormais décrocher un emploi à temps plein avec une motivation immense, celle de retrouver un toit. TF1 | Reportage M. Brossard, M. Merle