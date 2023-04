Initiative : Opera for Peace

C'était une première à Rome l'an dernier. Un concert réunissant une vingtaine d'artistes venus du monde entier, parfois de bidonville ou de pays en guerre, là où faire entendre sa voix est un combat. Voilà les artistes de la seconde édition en pleine répétition avec le baryton Étienne Dupuis. C'est une master class d'une semaine pour apprendre notamment à se déplacer sur scène, une opportunité exceptionnelle pour ces talents lyriques. "Je chante pour mon pays. Malheureusement, je ne peux pas chanter là-bas, les femmes n'en ont pas le droit", confie Forooz Razavi. "C'est très rare de rassembler autant d'artistes de nationalités différentes, c'est très beau", confie Oksana Stepanyuk. C'est d'ailleurs la genèse d'Opera for Peace, une académie financée grâce à un partenariat international d'opéras, de festivals et d'organisations culturelles. Ce sont treize artistes qui donneront deux concerts exceptionnels à Paris dont le prochain lundi soir à la tour Eiffel. TF1 | Reportage S. Pinatel, A. Basar, C. Moutot